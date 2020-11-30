Mamak belediyesi zabıta alımı ilanı yayımladı! 50 Zabıta alımı şartları nelerdir, nereye nasıl başvuru yapılacak?

Mamak Belediyesi zabıta alımı ilanı verdi. Mamak Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre KPSS puanı ile 50 zabıta alımı yapılacak. Başvurular ise bugün başladı. KPSS puan şartı ile yapılacak zabıta memuru alımında adaylar Mamak Belediyesi bünyesinde kadrolu olarak istihdam edilecek. Mamak belediyesi zabıta alımı şartları nelerdir, nereye nasıl başvuru yapılacak? Mamak belediyesi zabıta alımı ilanı detayları…

Mamak Belediyesi KPSS puanı ile 50 zabıta alımı yapacak, başvurular bugün başladı. Mamak Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda 50 zabıta memuru alımı için başvuru formunun yayımlandığı ve başvuruların alınmaya başladığı da belirtildi. 50 Zabıta alımı şartları nelerdir, nereye nasıl başvuru yapılacak?

MAMAK BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ZABITA ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

Zabıta alımı ilanında özel şartlar şu şekilde:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

MAMAK BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI (Gereken evraklar)

İlana başvurular bugün başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda belirtilen evraklarla birlikte başvurusunu Mamak Belediyesi Hidayet TÜRKOĞLU Kapalı Spor Salonu Durali Alıç Mh. 991. Sokak Mamak/ANKARA adresine şahsen yapması gerekiyor.

Başvuru sırasında boy kilo ölçümü olacak. Bu nedenle posta ile başvuru kabul edilmiyor.

1. Başvuru Formu

2. Nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)