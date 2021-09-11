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Maltepe'de otelde sır ölüm! Sevgilisiyle geceyi geçirdi, sabah...

Ali Kerem BENGİ - İstanbul DHA  |  11 Eylül 2021 Cumartesi - 18:03 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 18:03

Maltepe'de 24 yaşındaki kadın otel odasında ölü bulundu.


Maltepe Cevizli Mahallesi  30 Ağustos Caddesi'ndeki oteldeki olay geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi.
 
Edinilen bilgiye göre,  Sedanur Şen (24) ile Serdar Yazıcı (32) otele yerleşti. Sabah saatlerinde elindeki çanta ile odadan çıkan Serdar Yazıcı otel çalışanlarına kız arkadaşı Sedanur Şen'in uyanmadığını ve vücudunun morardığını söyledi. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sedanur Şen'in hayatını kaybettiği belirledi. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtilen Şen'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
 
Ümraniye'de mobilyacı olarak çalıştığı belirtilen Serdar Yazıcı'nın, "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanma" ve "dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.
 
Yazıcı'nın  ifadesinde, gece kız arkadaşı ile uyuşturucu kullandıklarını, sabah ise Şen'in vücudunun morardığını ve uyanmadığını
 
gördüğünü söylediği belirtildi. Serdar Yazıcı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
 

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