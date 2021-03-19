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Maltepe'de iş yeri yangını! 1 kişi hayatını kaybetti

AA |  19 Mart 2021 Cuma - 1:00 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 1:00

Maltepe'de iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. Yangın sırasında banyoda olduğu ve yoğun duman nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Alaybaşı'nın cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, Küçükyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir perdecide, elektrik kontağından yangın çıktı.
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale edip iş yerinde dumanı tahliye etti.
 
Yapılan incelemede, iş yerindeki ara katta yaşadığı öğrenilen 57 yaşındaki engelli Vedat Alaybaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
 
Yangın sırasında banyoda olduğu ve yoğun duman nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Alaybaşı'nın cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
 

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