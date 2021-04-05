Maliyet artışı çip sorunundan önemli!

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), pandeminin tedarik zincirinde sebep olduğu sorunlarla ilgili güncel bir araştırma yayınladı. Otomotiv tedarik sanayisinde faaliyet gösteren 160 firmanın katıldığı anketin sonuçları, Türkiye’deki tedarikçilerin 2021 yılıyla birlikte yaşadıkları en büyük sorunun yüksek girdi fiyatları olduğunu ortaya koydu. Global anlamda birçok üreticiye yansıyan çip krizinin etkilerinin de yer aldığı araştırmaya göre, tedarik sanayi firmalarının yüzde 30’u müşterilerinin yaşadığı çip sorunu nedeniyle üretimlerinde düşüş olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, üretimlerinde çip kullanan tedarik sanayicilerinin yüzde 59’u çip krizini teslim süresindeki gecikmeye bağlarken, yüzde 23’ü temin edememe, yüzde 18’i ise yüksek fiyatla ilişkilendirdi.

PVC’de yüksek fiyat sıkıntısı



TAYSAD araştırmasında, tedarik sanayisi firmalarına ana tedarik maddelerinde yaşanan sıkıntılar kalem kalem soruldu. Buna göre, firmaların yüzde 54’ü sac-metal tedarikinde en çok yüksek fiyattan etkilendiğini bildirdi. Bu sorunu yüzde 33’le teslim süresindeki gecikmeler ve yüzde 13’le temin problemleri izledi. Aynı şekilde, katılımcı firmaların yarısı plastik tedarikinde de yüksek fiyattan şikayet ederken, yüzde 30’u plastiklerin teslim sürelerinde gecikme sorunu yaşadıklarını ifade etti. Firmaların yüzde 20’si ise plastik temininde sıkıntılar yaşadığını vurguladı. Katılımcılar, alüminyum, bakır ve PVC gibi ürünlerde de fiyatların çok yüksek olması nedeniyle sorunlar yaşadıklarını aktardı.



10 tedarikçiden 7’si konteyner sorunlu



Araştırma, son zamanlarda sıklıkla dile getirilen konteyner sorununa otomotiv tedarik sanayisi açısından da ışık tuttu. Buna göre, tedarik sanayi firmalarının yüzde 72’si konteyner tedarik sorunu yaşadığını, yüzde 28’i sorun yaşamadığını belirtti. Konteyner tedarik sorunu yaşayanlar ise sorunun temel sebebi olarak yine yüksek fiyatlara işaret etti. Konteyner sorunlarının temel sebepleri yüzde 60 yüksek fiyat, yüzde 35 temin edememe ve yüzde 21 gemilerde yer bulunmaması şeklinde sıralandı.