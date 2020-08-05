Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli görevden alındı.

Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerine yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Demirtel atandı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Hasan Hüseyin Erdoğan getirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Ercan Gebeş'in ataması yapıldı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığı görevine Akan Gülmez getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Milli Teknoloji Genel Müdürlüğüne Zekeriya Coştu atanırken, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Kurt getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Hakkı Kalyoncu getirildi. Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Çakır, görevden alındı. Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine İsmail Hak atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Salim Özpak, görevden alınırken, bu suretle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Selamettin Ermiş getirildi.