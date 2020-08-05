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Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli görevden alındı

AA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 9:40 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 9:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli görevden alındı.


Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret  bakanlıkları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel  Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün  çeşitli birimlerine yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de  yayımlandı.   
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara  göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları  Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Demirtel atandı.
 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu  Başkanlığına Hasan Hüseyin Erdoğan getirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel  Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Ercan Gebeş'in ataması  yapıldı.
 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür  yardımcılığı görevine Akan Gülmez getirildi.
 
 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman  Dereli görevden alındı.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Milli Teknoloji Genel  Müdürlüğüne Zekeriya Coştu atanırken, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan  Basri Kurt getirildi.
 
Doğu Anadolu Projesi Bölge İdaresi Başkanı Adnan Demir görevden  alındı. Demir'in yerine Osman Demirdöğen atandı.
 
 Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve  Politikalar Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Hakkı Kalyoncu getirildi. Çankırı  İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Çakır, görevden alındı. Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine  İsmail  Hak atandı.
 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Salim Özpak,  görevden alınırken, bu suretle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Selamettin Ermiş  getirildi.

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