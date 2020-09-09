Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından yapılan Yeminli Mali Müşavirlik sınavı başvuru işlemleri ve süreci Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Mali Müşavirlik sınavı ne zaman? Yeminli Mali Müşavirlik sınavı başvuruları nasıl yapılır? Yeminli Mali Müşavirlik sınavı başvuru ücreti ne kadar? Hangi bankalardan ödeme yapılacak? İşte Yeminli Mali Müşavirlik sınavı başvuruları hakkında merak edilenler...

Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Mali Müşavirlik sınavı ne zaman? Yeminli Mali Müşavirlik sınavı başvuruları nasıl yapılır? Yeminli Mali Müşavirlik sınavı başvuru ücreti ne kadar? Hangi bankalardan ödeme yapılacak?Yeminli Mali Müşavirlik sınavına ilişkin bilgiler...

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI NE ZAMAN?

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı 5-14 Aralık'ta, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı da 19-20 Aralık'ta yapılacak.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı.

İlana göre, 2020/3. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı 5-14 Aralık'ta, 2020/3. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı da 19-20 Aralık'ta yapılacak.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınacak. İlk kez sınava katılacak adayların, TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra bu

belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte PTT veya kargo yolu ile

TÜRMOB'a göndermeleri gerekiyor.

Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava katılacak adayların ise TEOS

üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacak.

İlk kez sınava girmek isteyen adayların, sınav başvuru dosyalarını yukarıda belirtilen son

başvuru günü mesai saati bitimine kadar kargo veya PTT yolu ile TÜRMOB'un Ankara adresine göndermeleri gerekiyor. Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacak.

Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB - TESMER'in internet sitelerinde duyurulacak. Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecek. Sınav sırasında, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacak.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI KONULARI

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı konuları da ilanda belirtildi. 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutuluyor.

Sorumlu olunacak konular şu şekilde:

? Finansal Muhasebe,

? Finansal Tablolar ve Analizi,

? Maliyet Muhasebesi,

? Muhasebe Denetimi,

? Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

? Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve BAĞ-KUR Mevzuatı,

İdari Yargılama Hukuku),

? Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

? Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6.

maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet

süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 170,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava

katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 1.190,00-TL, 8 dersten sorumlu

olanlar için ise toplam 1.360,00-TL ödeme yapılacak.

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer

alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında

TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;