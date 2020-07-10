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Mali'de Cumhurbaşkanı Keita karşıtı gösteride şiddet: 1 ölü

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 22:56 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 22:56

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası talebiyle düzenlenen gösteride 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.


Ulusal basındaki haberlere göre, Keita karşıtı ilk gösterilerini 5 ve  19 Haziran'da düzenleyen 5 Haziran Hareketi-Vatansever Güçlerin Mitingi (M5 RFP)  platformunun çağrısıyla bugün de başkent Bamako'da on binlerce kişi bir araya  geldi.
 
M5 RFP'nin başbakanı görevden alması ve ulusal meclisi feshetmesi  talebini kabul etmeyeceğini bildirmesinin ardından Cumhurbaşkanına tepki gösteren  platformun çağrısıyla Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan 10 binlerce kişi, Keita  karşıtı sloganlar attı.
 
Platformun sivil itaatsizlik çağrısına uyan binlerce gösterici, ulusal  meclis ve televizyon binasını kuşattı.
 
Göstericiler, başkentin ana caddelerini bloke ederken, birçok  mahallede de yangın çıktığı öğrenildi.
 
Yerel kaynaklar, gösteriler sırasında 1 kişinin öldüğünü, çok sayıda  kişinin de yaralandığını bildirdi.
 
 
Muhafet, Keita'yı kötü yönetimle suçluyor
Anayasa Mahkemesinin, genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken,  geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması ülke genelinde  protestolara yol açmıştı.
 
Eski Yüksek İslam Konseyi Başkanı İmam Mahmoud Dicko'nun başını  çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu  M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla Keita'nın  istifasını talep eden protesto düzenlemişti.
 
Platformdan yapılan açıklamada, geçen hafta Keita'nın istifasının  diyalog için ön şart olmaktan çıkarıldığı belirtilmişti.
 
Açıklamada, Anayasa Mahkemesi ile mart-nisan ayındaki genel seçim  sonuçlarıyla oluşan parlamentonun feshedilmesi, başbakanı platform tarafından  tayin edilecek bir geçiş hükümeti kurulması ve sonrasında genel seçimlerin  yenilenmesi istenmişti.
 
Keita'nın çarşamba günü parlamentoyu feshetmeyeceğini duyurması  üzerine M5 platformu dün Malilere gösteri ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.
 

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