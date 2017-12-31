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Mali'de başbakan görevden alındı

AA |  31 Aralık 2017 Pazar - 18:18 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 18:23

Cumhurbaşkanı Keita, Başbakan Maiga'yı ve 4 bakanı görevden azlederek yerlerine yeni isimler atadı.


Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Bubakar Keita,  yayımladığı kararnameyle nisan ayından bu yana hükümetin başında olan Başbakan  Abdoulaye Idrissa Maiga'yı görevden aldı.
 
Başbakanlığa 63 yaşındaki Soumeylou Boubebye Maiga’yı getiren  Cumhurbaşkanı Keita, kabinede görev yapan 4 bakanı da yeni isimlerle değiştirdi.
 
Cumhurbaşkanı Keita, ayrıca kabinede 35 olan bakan sayısını 37’ye  çıkardı.
 
Boubebye Maiga, Cumhurbaşkanı Keita’nın göreve geldiği 2013’ten bu  yana atadığı 5'inci başbakan oldu.
 
Hükümet değişikliğiyle Keita'nın hem 2018'deki cumhurbaşkanlığı  seçimini kazanmayı hem de ülkenin kuzeyinde başlayan ayrılıkçı hareketleri  kontrol altında tutmayı hedeflediği yorumları yapılıyor.
 

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