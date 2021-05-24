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Mali’de Başbakan askeri kampa götürüldü!

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 23:31 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 23:31

Mali’de Geçiş Konseyinin Başkanı ve Başbakan, Kati askeri kampına götürüldü.


Mali’de Geçiş Konseyinin Başkanı ve Başbakan, Kati askeri kampına götürüldü.

 

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Mali Başbakan Kati askeri kampı
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