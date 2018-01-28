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Mali'de askerlere silahlı saldırılar: 18 ölü

AA |  28 Ocak 2018 Pazar - 20:50 | Son Güncelleme : 28 01 2018 - 20:51

Timbuktu'daki askeri kampa düzenlenen saldırıda 14 asker yaşamını yitirdi. Nijer sınırındaki roketatarlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti


Mali'de düzenlenen iki silahlı saldırıda 18 askerin  yaşamını yitirdiği bildirildi. 
 
Ordunun resmi Facebook hesabından paylaştığı bilgiye göre, silahlı  kişiler, Mali Silahlı Kuvvetleri askerlerinin bulunduğu Timbuktu kentindeki kampa  saldırdı. Saldırıda 14 asker öldü, 18 asker ağır yaralandı.
 
Güvenlik kaynakları, saldırıyı düzenleyenlerin henüz tespit  edilemediğini duyurdu.
 
Bu arada, yerel basındaki haberlere göre, Nijer sınırındaki askeri  kampa da roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.
 
Geçen hafta Perşembe günü Boni kentinde yola döşenen mayının sivilleri  taşıyan aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 26 kişi yaşamını yitirmişti.  Aynı gün, Youwarou bölgesinde silahlı grubun güvenlik güçlerine düzenlediği  saldırıda 2 asker yaşamını yitirmişti.
 

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