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Mali'de askeri devriyeye saldırı: 7 ölü

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 21:18 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 21:18

Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesinde devriye gezen askeri birliğe silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.


Mali Silahlı Kuvvetlerinin (FAMA) Twitter hesabından yapılan  açıklamaya göre, Bankass beldesi civarındaki 4 köye 1 Temmuz günü düzenlenen ve  30'dan fazla sivilin öldüğü saldırı sonrası bölgeye sevk edilen askerler de hedef  alındı.
 
Bölgede devriye gezen askerlere silahlı kişilerce 2 Temmuz akşamı  düzenlenen silahlı saldırıda, 7 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.
 
Saldırıda 3 asker de kaybolurken, 4 askeri araç da imha edildi.
 
Kimliği belirsiz ağır silahlı kişiler Dogon etnik grubuna ait Gouari,  Djimdo, Panga Dougpou ve Dialakanda köylerine saldırı düzenlemiş, olayda 33 köylü  ölmüş, 5'i de yaralanmıştı.
 
Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar  ve terör saldırılarına sahne oluyor.
 
Geçen yıl, Fulaniler ile Dogonlar arasında çıkan çatışmalarda ya da  karşılıklı köy saldırılarında 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
 
Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4  bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü,  Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şimdiye kadar güvenlik  tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.
 

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