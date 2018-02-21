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Mali'de 2 Fransız askeri öldü

AA |  21 Şubat 2018 Çarşamba - 18:55 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 18:55

Mali'de meydana gelen bir patlamada bölgede görevli iki Fransız askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Europe 1 radyosunun askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre,  ülkenin Goa kenti yakınlarında Barkhane Operasyonu çerçevesinde ülkede görevli  askerlerin geçişi sırasında patlama meydana geldi.
 
Haberde, askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında el yapımı  patlayıcının infilak etmesi sonucu iki askerin öldüğü, bir askerin ise  yaralandığı kaydedildi.
 
Fransız ordusuna bağlı 4 bin asker, Afrika'da 5 ülkeyi kapsayan Sahel  Bölgesi'nde görev yapıyor.
 
Fransa'nın Mali'de ocak 2013'de başlattığı askeri harekat, 2014'te  bölgedeki 5 ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmiş; Moritanya, Mali, Burkina  Faso, Nijer ve Çad'da Barkhane Operasyonu adıyla 4 bin asker görevlendirilmişti.
 
Bölgede operasyonlar sırasında hayatını kaybeden Fransız askerlerinin  sayısının 2014'ten bu yana 20 olduğu kaydedildi.
 

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