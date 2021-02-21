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Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı

AA |  21 Şubat 2021 Pazar - 7:20 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 7:20

Malezya'nın sipariş ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk sevkiyatı ülkeye ulaştı.


Pfizer-BioNTech firmalarının ürettiği 312 bin 390 doz aşıyı taşıyan  uçak bu sabah yerel saatle 10.00'da Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanına iniş  yaptı.
 
Sağlık Bakanı Ethem Baba, Sağlık Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah,  Ulaştırma Bakanı Wee Ka Sion ve Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri  Cemaleddin, aşıların sevkiyatını teftiş etmek üzere havalimanında bulundu.
 
Tırlara yüklenen aşılar, güvenlik güçlerinin kontrolünde aşı  merkezlerine götürüldü.
 
 Bu kapsamda Malezya'daki ilk Kovid-19 aşılamalarının 26 Şubat'ta  başlaması planlanıyor.
 
 
Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programının ilk aşamasında sağlık  çalışanları, güvenlik güçleri, siyasetçiler ve 65 yaş üstü vatandaşlar  aşılanacak.
 
Hedef yüzde 70 Kovid-19 bağışıklığı
 
 Şimdiye kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac ve Sputnik V'den  toplam 43,4 milyon doz aşı temin etmek için anlaşmaya varan Malezya'da hükümet,  2022'nin ilk çeyreğine kadar ülke nüfusunun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor.
 
Bu kapsamda, ülkedeki 600 aşı merkezinde günde 126 bin kişinin  aşılanması planlanıyor.
 
Toplam 280 bin 272 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı  Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıpları 1051'i buldu. Ülkede 34 bin 468 kişi  aktif Kovid-19 tedavisi görüyor.
 
  
 

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