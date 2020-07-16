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Malezya Parlamentosundan İsrail'in BM'den ihracı için ortak karar

AA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 15:56 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 15:56

Malezya Parlamentosu, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinden ihraç edilmesi yönünde Malezya'nın hamle yapması için hükümete önerge verdi.


Parlamentonun Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve muhalefetteki Halkın  Adaleti Partisi (PKR) Milletvekili Seyid İbrahim Seyid Nuh, İsrail'in Batı  Şeria'daki ilhak planı karşısında Malezya hükümetinin, İslam İşbirliği Teşkilatı  (OIC) ile hareket ederek BM'ye, İsrail'i üyelikten çıkarma uyarısında bulunması  üzere teklif verdi.
 
Milletvekili Seyid İbrahim'in teklifinde ayrıca, İsrail'in Batı  Şeria'daki ilhak planı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış  planının müzakere edilmesi için bugün Mecliste özel oturum yapılması talebi yer  aldı.
 
Seyid İbrahim'in teklifinin iktidar ve muhalefet partilerince oy  birliğiyle kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanı Azhar Harun, yarım saatlik  özel oturum kararı aldı.
 
İsrail'in BM üyeliğinden çıkarılması üzere Malezya hükümetinin çağrıda  bulunmasına yönelik önerge, özel oturumda onaylandı.
 
Basına konuşan Seyid İbrahim, iktidar partilerinin önergeye  desteğinden memnun olduğunu belirterek, Filistin konusunda iki tarafın birlik  içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
 
"Başbakan, İsrail'in ilhak planına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan ile  konuştu"
İsrail'in BM'den ihracı önergesinin sadece Malezya Parlamentosunda  gündeme gelmediğini vurgulayan Seyid İbrahim, "Fransa ve Avrupa Birliği  parlamentolarında da aynı konu gündeme getirilmiştir." dedi.
 
Seyid İbrahim, hükümetin Filistin davasını savunmaya yönelik  faaliyetlerini özel oturumda paylaştığını kaydederek, "Dışişleri Bakan Yardımcısı  Kamaruddin Cafer, İsrail'in ilhak planına karşı Malezya'nın yaptığı kınama  açıklamaları ve Başbakanımızın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  telefon görüşmesine dair bizi bilgilendirdi." şeklinde konuştu.
 
AA muhabirine konuşan Malezya Filistin Kültür Organizasyonu Genel  Başkanı Dr. Muslim İmran, Malezya Parlamentosunun aldığı inisiyatiften memnun  olduğunu dile getirdi ve "Bugünkü özel oturuma katılarak bütün siyasi  farklılıklarına rağmen Filistin davasını savunduklarını gösteren  milletvekillerine şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.
 
İmran, uluslararası camianın İsrail'in Filistin'deki insan hakları  ihlallerine karşı acilen adım atması gerektiğini belirterek, "Malezya'nın bu  konudaki ciddiyetine inanıyor ve diğer ülkelerin parlamentolarının da Filistin  için aynı hamleleri yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
 

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