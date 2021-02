Malcolm X kimdir? Malcolm X suikastı ne zaman oldu?

ABD'de Afro-Amerikalı Müslüman lider ve siyasi aktivist Malcom X'in (El Hac Malik el Şahbaz) 21 Şubat 1965'te uğradığı suikast sonucu katledilmesinin üzerinden 56 yıl geçti. Üzerinden onlarca yıl geçse de suikast tam anlamıyla aydınlatılabilmiş değil. Ancak son dönemde ortaya çıkan belge ve ifadelerle Malcolm X'in katledilmesinin üstündeki sır perdesi kalkıyor..

Son olarak, o dönem New York Polis Departmanı'nda görevli siyahi sivil polis memuru Raymond Wood tarafından yazılan mektup, suikastte polis ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) rolünü somutlaştırdı. Malcolm X'i izlemekle görevli Wood'un mektubu ölümünden sonra yayınlandı. New York Emniyetinde görev yapan emekli polis, kendi teşkilatının ve FBI'ın suikasti organize ettiğini ortaya koydu..

MALCOLM X SUİKASTİNDE FBI PARMAĞI!

56 YIL SONRA GELEN İTİRAF

Mektupta, Wood tarafından Şubat 1965'te gerçekleşen tutuklamalar, Malcolm X'in suikaste kurban gittiği Harlem semtindeki Audubon Balo Salonunda konuşması öncesi girişte herhangi bir güvenlik önlemi olmamasının önünü açtı. Wood mektubunda, "Geriye dönüp baktığımda içler acısı ve kendi siyahi halkımın gelişimine zarar veren eylemlere katıldım. New York Şehri Polis Departmanı adına eylemlerim baskı ve korku altında yapıldı" itirafında bulundu.

MALCOLM X KİMDİR?

ABD'de ırkçılığa karşı verdiği mücadelede, siyah ve beyaz ayrımını İslam'ın hoşgörü ve kardeşlik öğretileriyle yok etmeye çalışan Malcolm X,'in suikaste kurban gidişinin üzerinden 56 yıl geçti.

Gerçek adı Malcolm Little olan Malcolm X, 19 Mayıs 1925'te 8 çocuklu bir ailenin oğlu olarak Nebraska'da dünyaya geldi. Malcolm'un babası Earl Little, siyahilerin hiçbir zaman özgür olmayacağını ve Afrika 'ya geri dönmeleri gerektiğini savunan bir rahipti. Görüşleri nedeniyle sık sık ölüm tehditleri alan ve 1929'da evi ateşe verilen Earl Little, 1931'de suikaste kurban gitti. Malcolm X'in annesinin akli dengesini yitirmesi ve hastaneye yatırılmasının ardından Malcolm X ve 7 kardeşi koruyucu ailelere verildi. Massachusetts'deki bir koruyucu ailenin yanında büyüyen Malcolm X, ortaokulda eğitimini bırakarak çalışmaya başladı. New York'un suçla özdeşlendirilen mahallesi Harlem'e yerleşen ve çeşitli olaylara karışan Malcolm, 1946'ta hırsızlık suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edildi. Hapishane yıllarıyla Malcolm'un hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri de başlamış oldu. Demir parmaklıklar ardındayken yarım bıraktığı eğitimi sürdürme kararı alan ve günlerini hapishanedeki kütüphanede geçirmeye başlayan Malcolm X, o yılları, "Bir insanın düşünmeye ihtiyacı varsa, gidebileceği en iyi yer, bana sorulursa, üniversiteden sonra, hapishanedir." ifadeleriyle özetledi.