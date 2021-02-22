56 yıl önce katledilen Müslüman lider Malcolm X suikasti ile ilgili yeni bir mektup ortaya çıktı. Malcolm X’i takip için görevlendirilen eski sivil polis Raymond Wood’un mektubunda suikast ile ilgili ilginç detaylar gün yüzüne çıktı. Mektupta, Malcolm X suikastinde New York polisi ile FBI’nın rolü olduğunu belirtiliyor. Peki, Malcolm X kimdir? Malcolm X suikastı ne zaman oldu? Malcolm X neden öldürüldü? İşte Malcolm X suikasti ile ilgili ortaya çıkan yeni detaylar...

ABD'de Afro-Amerikalı Müslüman lider ve siyasi aktivist Malcom X'in (El Hac Malik el Şahbaz) öldürülmesiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. 56 yıl önce katledilen Müslüman lider Malcolm X suikastinde görevlendirilen eski sivil polis Raymond Wood'un yeni mektubu gün yüzüne çıktı. Mektupta, suikast ile ilgili New York polisi ile FBI ’nın parmağı olduğu ifade ediliyor. Peki, Malcolm X kimdir? Malcolm X suikastı ne zaman oldu? Malcolm X neden öldürüldü? İşte Malcolm X suikasti ile ilgili ortaya çıkan yeni detaylar...

ABD'de Afro-Amerikalı Müslüman lider ve siyasi aktivist Malcom X'in (El Hac Malik el Şahbaz) 21 Şubat 1965'te uğradığı suikast sonucu katledilmesinin üzerinden 56 yıl geçti. Üzerinden onlarca yıl geçse de suikast tam anlamıyla aydınlatılabilmiş değil. Ancak son dönemde ortaya çıkan belge ve ifadelerle Malcolm X'in katledilmesinin üstündeki sır perdesi kalkıyor..

Son olarak, o dönem New York Polis Departmanı'nda görevli siyahi sivil polis memuru Raymond Wood tarafından yazılan mektup, suikastte polis ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) rolünü somutlaştırdı. Malcolm X'i izlemekle görevli Wood'un mektubu ölümünden sonra yayınlandı. New York Emniyetinde görev yapan emekli polis, kendi teşkilatının ve FBI'ın suikasti organize ettiğini ortaya koydu..

MALCOLM X SUİKASTİNDE FBI PARMAĞI!

Raymond Wood'un ölümünden sonra ortaya çıkan mektubunda, ABD 'de ırk ve İslam karşıtlığına karşı mücadelenin önde gelen liderlerinden Malcolm X'i hedef olan suikastte emniyet teşkilatı ve FBI'ın işbirliğinin olduğu somut biçimde ortaya kondu. Wood, kendisine, sivil haklar hareketi içine sızma ve Malcom X'in güvenliğini sağlayan kişileri, cinayetten hemen önce tutuklama emri verildiğini itiraf etti.

56 YIL SONRA GELEN İTİRAF

Mektupta, Wood tarafından Şubat 1965'te gerçekleşen tutuklamalar, Malcolm X'in suikaste kurban gittiği Harlem semtindeki Audubon Balo Salonunda konuşması öncesi girişte herhangi bir güvenlik önlemi olmamasının önünü açtı. Wood mektubunda, "Geriye dönüp baktığımda içler acısı ve kendi siyahi halkımın gelişimine zarar veren eylemlere katıldım. New York Şehri Polis Departmanı adına eylemlerim baskı ve korku altında yapıldı" itirafında bulundu.

MALCOLM X KİMDİR?

ABD'de ırkçılığa karşı verdiği mücadelede, siyah ve beyaz ayrımını İslam'ın hoşgörü ve kardeşlik öğretileriyle yok etmeye çalışan Malcolm X,'in suikaste kurban gidişinin üzerinden 56 yıl geçti.

Gerçek adı Malcolm Little olan Malcolm X, 19 Mayıs 1925'te 8 çocuklu bir ailenin oğlu olarak Nebraska'da dünyaya geldi. Malcolm'un babası Earl Little, siyahilerin hiçbir zaman özgür olmayacağını ve Afrika 'ya geri dönmeleri gerektiğini savunan bir rahipti. Görüşleri nedeniyle sık sık ölüm tehditleri alan ve 1929'da evi ateşe verilen Earl Little, 1931'de suikaste kurban gitti. Malcolm X'in annesinin akli dengesini yitirmesi ve hastaneye yatırılmasının ardından Malcolm X ve 7 kardeşi koruyucu ailelere verildi. Massachusetts'deki bir koruyucu ailenin yanında büyüyen Malcolm X, ortaokulda eğitimini bırakarak çalışmaya başladı. New York'un suçla özdeşlendirilen mahallesi Harlem'e yerleşen ve çeşitli olaylara karışan Malcolm, 1946'ta hırsızlık suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edildi. Hapishane yıllarıyla Malcolm'un hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri de başlamış oldu. Demir parmaklıklar ardındayken yarım bıraktığı eğitimi sürdürme kararı alan ve günlerini hapishanedeki kütüphanede geçirmeye başlayan Malcolm X, o yılları, "Bir insanın düşünmeye ihtiyacı varsa, gidebileceği en iyi yer, bana sorulursa, üniversiteden sonra, hapishanedir." ifadeleriyle özetledi.

Malcolm X, kendisini hapishanede ziyarete gelen kardeşlerinin de etkisiyle, siyahi milliyetçiliği savunan Elijah Muhammed önderliğindeki "Nation of Islam (İslam Milleti)" hareketinin görüşlerini benimsedi ve İslamiyeti seçti. 1952'de özgürlüğüne kavuşan Malcolm, İslam Milleti hareketine katıldı ve köleliği simgelediği gerekçesiyle Little soyadını bırakarak, davasının isimsiz bir kahramanı olduğunu simgelemesi için "X" soyadını aldı.

Malcolm, karizmatik duruşu, açık sözlülüğü ve güçlü hitabeti sayesinde kısa sürede İslam Milleti hareketinin ve siyahilerin haklarının güçlü bir sesi oldu. İslam Milleti adına televizyon ve radyo programlarına katılan, köşe yazıları yazan, büyük kitlelere hitap eden Malcolm sayesinde hareketin, 1952'de 500 olan üye sayısı 1963'te 30 bine ulaştı. Ancak, Malcolm'un bu kadar göz önünde olması hem basının hem de ABD yönetiminin dikkatini çekti ve FBI, hareketin peşine düştü. Daha önce de çeşitli konularda anlaşmazlıklar yaşadığı Elijah Muhammed'in, hareketteki birçok kadınla ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine Malcolm X, 1964'te İslam Milleti ile bağlarını kopararak, "Muslim Mosque" (Müslüman Camisi) hareketini kurdu. Aynı yıl hac vazifesini yerine getirmek için Mekke 'ye giden Malcolm X, burada beyaz Müslümanlarla tanıştı ve birçoğuyla dostluk kurarak fikirlerini geliştirdi. Siyahi milliyetçilikten vazgeçen Malcolm X, mücadelesini sadece siyahiler için değil tüm ırk ve etnik kökenden insanların hakları için sürdürmeye karar verdi. Amerikan toplumunun ırk problemini çözmesi için İslam dinini anlaması gerektiğini ve tüm ırkların kardeşliğini esas alan bir insan hakları mücadelesini savunan Malcolm X, bu dönemde El Hac Malik Şahbaz ismini kullanmaya başladı. Daha önceki dönemlerde de çeşitli tehditler alan Malcolm X, siyahi ırkçılıktan vazgeçtiği gerekçesiyle İslam Milleti üyelerinden de tehditler almaya başladı ve güvenlik önlemlerine başvurdu.

MALCOLM X SUİKASTİ NE ZAMAN OLDU?

Malcom X'in, eşi Betty ve 4 kızı ile yaşadığı New York'un East Elmhost mahallesindeki evi, 15 Şubat 1965'te bombalandı, şans eseri kimse yara almadı. Malcolm X, bu olaydan 6 gün sonra 21 Şubat 1965'te Harlem'deki Audubon Balo Salonu'nda bir konuşma yaptığı sırada yanına yaklaşan 3 kişinin silahından çıkan 15 kurşunun hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan Malcolm X kurtarılamadı ve 49 yaşında hayata gözlerini yumdu. Malcolm X'in 27 Şubat 1965'te düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

İslam Milleti üyesi üç kişinin cinayet suçundan mahkum edilmesine rağmen suikastin arkasında hayatının son döneminde Malcolm X'i sıkı takip altında tutan Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Malcolm X'in hem zorluklar ve mücadeleyle dolu hayatı hem de düşünceleri hayattayken olduğu gibi, öldükten sonra da insanlara ilham kaynağı olmaya devam etti. Adalet ve eşitlik için verdiği mücadelenin öğretileri nesiller boyu birçok kişiye yol gösteren ve birçok kişinin İslam'ı benimsemesine vesile olan Malcolm X'in, ünlü siyahi yazar Alex Haley ile kaleme aldığı ve yayınlandığını göremediği hayat hikayesi, 20'nci yüzyılın en önemli otobiyografilerinden biri olarak gösteriliyor.