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Malcolm X cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia edildi

AA |  21 Şubat 2021 Pazar - 20:46 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 20:46

ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in avukatları, 56 yıl önce gerçekleşen suikastın azmettiricilerine yönelik yeni deliler olduğunu öne sürdü.


Malcolm X'in avukatları yaptıkları açıklamada, 21 Şubat 1965'te Harlem  bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı bir konuşma esnasında  uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı  (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş  olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etti.
 
Açıklamada, 1960'larda sivil polis olarak muhbirlik yapan siyahi Ray  Wood'un ailesi ve avukatlarının, Wood'un ölüm döşeğindeyken, "NYPD ve FBI'nın  Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduğunu" itiraf eden bir mektup yazdığı  belirtildi.
 
Basın açıklamasında konuşan Avukat Ray Hamlin, "Yapmaya çalıştığımız  şey, onarıcı adalet hakkında konuşmak, Malcolm X'in mirası adına avukatlar  olarak, adaletin peşine düşmek." ifadesini kullandı.
 
Malcolm'ın güvenlik ekibinin suikast tarihinden günler önce  tutuklanmasını sağlama görevinin Ray Wood'a verildiği bilgisinin mektupta yer  aldığı, Wood'un bu mektubu ölümünden sonra açıklaması için kuzeni Reggie'nin  eline tutuşturduğu kaydedildi.
 
NYPD dün konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer  verilmişti:
 
"Birkaç ay önce, Manhattan Bölge Savcısı, iki mahkumiyetle sonuçlanan  Malcolm X cinayetiyle ilgili soruşturma başlattı. NYPD, bu davayla ilgili tüm  mevcut kayıtları Bölge Savcısına sağladı. Departmanımız bu incelemeyle ilgili her  şekilde yardımcı olmaya kararlıdır."
 
Malcolm X’i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 56 yıl  geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan 3  kişi, ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
 

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ABD Malcolm X Müslüman
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