Malavi'de Kovid-19 salgını nedeniyle 499 mahkuma af kararı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, İç Güvenlik Bakanı Richard Chimwendo, Devlet Başkanı Lazarus Chakwera'nın onayıyla ülkede Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla 499 mahkumun daha serbest bırakılacağını açıkladı.

Chimwendo, bu kararın cezaevlerindeki 21 hapishane görevlisi ve 107 mahkumun Kovid-19'a yakalanmasının ardından geldiğini belirtti.

Ülkede 5 bin kapasitesi olan hapishanelerde yaklaşık 14 bin mahkum bulunuyor.

Devlet Başkanı Chakwera, Kovid-19 önlemleri kapsamında daha önce 3 bin mahkuma af çıkarmıştı.

Malavi'de şimdiye kadar 4 bin 912 Kovid-19 vakası görüldü, 153 kişi hayatını kaybetti.