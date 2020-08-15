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Malavi'de Kovid-19 salgını nedeniyle 499 mahkuma af kararı

AA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 1:21 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 1:21

Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 500'e yakın mahkuma af çıkarıldı.


Ulusal basında çıkan haberlere göre, İç Güvenlik Bakanı Richard  Chimwendo, Devlet Başkanı Lazarus Chakwera'nın onayıyla ülkede Kovid-19'un  yayılmasının önlenmesi amacıyla 499 mahkumun daha serbest bırakılacağını  açıkladı.
 
Chimwendo, bu kararın cezaevlerindeki 21 hapishane görevlisi ve 107  mahkumun Kovid-19'a yakalanmasının ardından geldiğini belirtti.
 
Ülkede 5 bin kapasitesi olan hapishanelerde yaklaşık 14 bin mahkum  bulunuyor.
 
Devlet Başkanı Chakwera, Kovid-19 önlemleri kapsamında daha önce 3 bin  mahkuma af çıkarmıştı.
 
Malavi'de şimdiye kadar 4 bin 912 Kovid-19 vakası görüldü, 153 kişi  hayatını kaybetti.
 

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