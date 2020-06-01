Malatya Yazıhan TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Yazıhan TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

Malatya Yazıhan TOKİ kura sonuçları merak ediliyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Malatya Yazıhan kuraları bugün çekiliyor. Bugün saat 16.00’da başlayacak olan Malatya Yazıhan TOKİ kura çekilişi yakından takip ediliyor. 2+1 30, 3+1 48 konutun hak sahibini bulacağı Yazıhan TOKİ kura sonuçları TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Peki, Malatya Yazıhan TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Malatya Yazıhan TOKİ evleri kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilecek? İşte Yazıhan TOKİ kura sonuçları hakkında merak edilenler…

Malatya İli Yazıhan İlçesi 78/100000 Konut Talep Örgütlenme Projesi merakla takip ediliyor. Corona virüsü kapsamında alınan önlemeler neticesinde ara verilen TOKİ projeleri kaldığı yerden devam ederken, bugün çekilecek olan Yazıhan kuraları başvuru yapan Malatyalılar tarafından araştırılıyor. Saat 16.00’da çekilecek olan Yazıhan TOKİ kuraları TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. +1 30, 3+1 48 konutun hak sahibini bulacağı Malatya Yazıhan TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olur? İşte Malatya TOKİ evleri kura sonuçları hakkında derlenenler…

MALATYA YAZIHAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

Malatya TOKİ kura çekimi TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. 1 Haziran Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da başlayan Yazıhan TOKİ çekilişi canlı yayın sonrasında, sayfa üzerinden izlenebilecek. Malatya Yazıhan TOKİ kura sonuçları isim listesi çekilişinin tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

MALATYA YAZIHAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

YAZIHAN TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020

Malatya Yazıhan TOKİ kura çekilişini sorgulamak isteyenler; sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ MALATYA YAZIHAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ PARA İADESİ AÇIKLAMASI

TOKİ’nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecek.

Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.