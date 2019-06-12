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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

AA |  12 Haziran 2019 Çarşamba - 10:28 | Son Güncelleme : 12 06 2019 - 10:28

Malatya ve Şanlıurfa'da KHK ile kapatılan dernek ve vakıflarla iltisakı bulunanlara yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.


Malatya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterirken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek ve vakıflarla iltisakı bulunan şüphelilere yönelik, Malatya ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Kimse Yok Mu Derneği ile iltisakları tespit edilen 4 zanlı ile Türkiye Teknik Elemanlar Vakfının yönetim birimlerinde görev aldıkları ve bu vakıf üzerinden SODES projelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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