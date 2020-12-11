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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korkutan yangın

DHA |  11 Aralık 2020 Cuma - 15:57 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 16:13

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tedavi gören hastalar ise ambulanslarla tahliye edildi.


Malatya'da hastanede yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi.Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinin bulunduğu ikinci katta, yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle hastaneyi duman kapladı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yangına müdahale ederken, dahiliye yoğun bakım servisi ve diğer servislerde tedavi gören hastalar ise ambulanslarla Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yangın  itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 
 
  
 

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