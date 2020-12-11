Malatya'da hastanede yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi.Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinin bulunduğu ikinci katta, yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle hastaneyi duman kapladı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yangına müdahale ederken, dahiliye yoğun bakım servisi ve diğer servislerde tedavi gören hastalar ise ambulanslarla Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korkutan yangın
DHA | 11 Aralık 2020 Cuma - 15:57 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 16:13