Malatya'daki bina böyle çöktü! O anlar saniye saniye görüntülendi

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere, olaydan hemen sonra bölgedeki toz bulutu ve araçların kaldırıma çarpması yansıdı

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve altında işyerleri bulunan tek katlı binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cephesinden de başlatıldı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

Bu arada, olay yerinin çevresindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına göçme anı yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda vatandaşlar yürürken, bölgenin toz bulutuna kaplandığı, seyir halindeki araçların da kaldırımlara çarparak durabildiği görüldü.