Malatya'da şiddetli deprem! İşte ilk görüntüler

Malatya Pütürge'de saat 12.57'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.37'de, merkez üssü Malatya'nın Pötürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi yaptığı açıklamada ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.
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MALATYA VALİSİ AYDIN BARUŞ'TAN İLK AÇIKLAMA
Malatya Valisi Aydın Baruş, "(Pütürge merkezli deprem) Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok." dedi.
İÇİŞERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: HASARA YÖNELİK İHBAR YOK
Bakan Soylu "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük açıklamasında "Ekiplerimizle birlikte sahadayız, can kaybımız yok. Geçmiş depremde hasar gören ve şu anda da hasar alan binalarımız var. Kısa sürdüğü için yıkım olduğunu düşünmüyoruz, deprem 10-12 saniye kadar sürmüş olabilir. 31 Temmuz’da da 4 büyüklüğünde bir deprem olmuştu o bu kadar şiddetli değildi ama bu deprem çok şiddetliydi." dedi.
PROF. DR. ERSOY: VATANDAŞLARIN DA BU TÜR EVLERE GİRMEMELERİ GEREKİYOR
CNN TÜRK canlı yayınında depremi değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"Bu noktadaki depremler yeni depremlerdir, artçı depremler gibi yorumlayamayız. Bunu ilerleyen saatler içerisinde çok dikkatli izlemek zorundayız. 5'i geçen her depremde yapı stoğunda hasar meydana geliyor. Yorgun binalar varsa büyük tehlike arz etmekte. Vatandaşların da bu tür evlere girmemeleri gerekiyor.
Yetkililerin yapacakları her türlü açıklamaları dinlesinler. İlk saatlerde hemen orada olurlar. Ama Batı'ya doğru olması acaba yeni bir deprem mi diye bizleri de kaygılandırıyor doğrusu."