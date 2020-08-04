Malatya'da şiddetli deprem! İşte ilk görüntüler

İÇİŞERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: HASARA YÖNELİK İHBAR YOK

Bakan Soylu "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük açıklamasında "Ekiplerimizle birlikte sahadayız, can kaybımız yok. Geçmiş depremde hasar gören ve şu anda da hasar alan binalarımız var. Kısa sürdüğü için yıkım olduğunu düşünmüyoruz, deprem 10-12 saniye kadar sürmüş olabilir. 31 Temmuz ’da da 4 büyüklüğünde bir deprem olmuştu o bu kadar şiddetli değildi ama bu deprem çok şiddetliydi." dedi.

PROF. DR. ERSOY: VATANDAŞLARIN DA BU TÜR EVLERE GİRMEMELERİ GEREKİYOR

CNN TÜRK canlı yayınında depremi değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktadaki depremler yeni depremlerdir, art çı depremler gibi yorumlayamayız. Bunu ilerleyen saatler içerisinde çok dikkatli izlemek zorundayız. 5'i geçen her depremde yapı stoğunda hasar meydana geliyor. Yorgun binalar varsa büyük tehlike arz etmekte. Vatandaşların da bu tür evlere girmemeleri gerekiyor.

Yetkililerin yapacakları her türlü açıklamaları dinlesinler. İlk saatlerde hemen orada olurlar. Ama Batı'ya doğru olması acaba yeni bir deprem mi diye bizleri de kaygılandırıyor doğrusu."