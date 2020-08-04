Malatya'da şiddetli deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.

PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK ŞİDDETLİYDİ, 12 SANİYE SÜRDÜ

Depremin ardından CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, şu açıklamaları yaptı:"Çok şükür can kaybı bilgisi almadık. Ekiplerimizle birlikte sahadayız. Çok şiddetli hissettik. Ama kısa sürdüğü için bir yıkım olduğunu düşünmüyoruz.Biz belediyedeydik, daha önceki depremde bizim belediye binamız ağır hasar gördüğü için tek katlı başka binadaydık. Tek katlı binada bile ağır çatlaklar oluştu. Vatandaşlarla görüşüyorduk. Çok uzun sürmediği için böyle bir yıkım olduğunu düşünüyoruz. 10-12 saniye kadar sürmüş olabilir.31 Temmuz 'daki deprem bu kadar şiddetli değildi, bu çok şiddetliydi.

AĞIR HASARLI YAPI SAYISI...

Bu depremi saymazsak, şu ana kadar olan depremlerde 2500'e yakın binamız ağır hasarlıydı.Vatandaşlarımızın bu depremde ağır hasar görmüş binalara girmemelerini istiyoruz. Risk oluşturacak bütün binaları daha önceki depremlerden dolayı boşaltmış durumdaydık."

PROF. DR. ERSOY: VATANDAŞLARIN DA BU TÜR EVLERE GİRMEMELERİ GEREKİYOR

CNN TÜRK canlı yayınında depremi değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktadaki depremler yeni depremlerdir, art çı depremler gibi yorumlayamayız. Bunu ilerleyen saatler içerisinde çok dikkatli izlemek zorundayız. 5'i geçen her depremde yapı stoğunda hasar meydana geliyor. Yorgun binalar varsa büyük tehlike arz etmekte. Vatandaşların da bu tür evlere girmemeleri gerekiyor.Yetkililerin yapacakları her türlü açıklamaları dinlesinler. İlk saatlerde hemen orada olurlar. Ama Batı'ya doğru olması acaba yeni bir deprem mi diye bizleri de kaygılandırıyor doğrusu."

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, Twitter hesabından, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.