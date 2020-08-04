Malatya'da şiddetli deprem!

Malatya Pötürge merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.37'de merkez üssü Pötgürge olan olan 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda Malatyalı ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Bu arada, deprem, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." açıklamasını yaptı.
Malatya Valisi Aydın Baruş da yaptığı açıklamada "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok." dedi.Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük "Deprem kısa sürdü. Şiddetliydi. Binalarda hasar var, ama can kaybı yok" dedi
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK ŞİDDETLİYDİ, 12 SANİYE SÜRDÜ
Depremin ardından CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, şu açıklamaları yaptı:"Çok şükür can kaybı bilgisi almadık. Ekiplerimizle birlikte sahadayız. Çok şiddetli hissettik. Ama kısa sürdüğü için bir yıkım olduğunu düşünmüyoruz.Biz belediyedeydik, daha önceki depremde bizim belediye binamız ağır hasar gördüğü için tek katlı başka binadaydık. Tek katlı binada bile ağır çatlaklar oluştu. Vatandaşlarla görüşüyorduk. Çok uzun sürmediği için böyle bir yıkım olduğunu düşünüyoruz. 10-12 saniye kadar sürmüş olabilir.31 Temmuz'daki deprem bu kadar şiddetli değildi, bu çok şiddetliydi.
AĞIR HASARLI YAPI SAYISI...
Bu depremi saymazsak, şu ana kadar olan depremlerde 2500'e yakın binamız ağır hasarlıydı.Vatandaşlarımızın bu depremde ağır hasar görmüş binalara girmemelerini istiyoruz. Risk oluşturacak bütün binaları daha önceki depremlerden dolayı boşaltmış durumdaydık."
PROF. DR. ERSOY: VATANDAŞLARIN DA BU TÜR EVLERE GİRMEMELERİ GEREKİYOR
CNN TÜRK canlı yayınında depremi değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"Bu noktadaki depremler yeni depremlerdir, artçı depremler gibi yorumlayamayız. Bunu ilerleyen saatler içerisinde çok dikkatli izlemek zorundayız. 5'i geçen her depremde yapı stoğunda hasar meydana geliyor. Yorgun binalar varsa büyük tehlike arz etmekte. Vatandaşların da bu tür evlere girmemeleri gerekiyor.Yetkililerin yapacakları her türlü açıklamaları dinlesinler. İlk saatlerde hemen orada olurlar. Ama Batı'ya doğru olması acaba yeni bir deprem mi diye bizleri de kaygılandırıyor doğrusu."
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD, Twitter hesabından, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Pütürge merkezli depreme ilişkin, "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok." dedi. Vali Yırık, saat 12.37'de meydana gelen ve merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince araştırma yapıldığını belirtti. "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok." diyen Yırık, özellikle Sivrice ilçesinin Malatya sınırına yakın kırsal bölgelerinde incelemenin sürdüğünü söyledi.