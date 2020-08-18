Malatya'da mesai saatlerine corona virüs düzenlemesi

Corona virüs vaka sayısının en fazla görüldüğü 5 il arasında bulunan Malatya 'da Valilik tarafından mesai saatlerinde yeni düzenleme kararları alındı.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Covid-19 salgını nedeni ile ilimiz merkezindeki trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak kamu düzeninin ve çalışma hayatının sağlıklı sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile 24 Ağustos 2020 tarihinden itibaren ilimizdeki mesai saatleri 09.00- 12.30- 13.00- 17.30 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır."

PROF. CEYHAN'DAN MESAİLERDE KADEMELENDİRME AÇIKLAMASI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önemli açıklamalarda bulundu. Toplu taşıma araçlarındaki kalabalıklaşma ve sosyal mesafenin bozulması dolayısıyla mesailerin kademelendirilmesine de değinen Ceyhan şunları söyledi: