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Malatya'da korkutan deprem

18 Kasım 2020 Çarşamba - 2:23 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 2:24

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD saat 01.34'te meydana gelen depremin yerin yaklaşık 6 kilometre altında olduğunu kaydetti.
 
Kent merkezinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Malatya deprem Pütürge
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