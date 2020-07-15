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Malatya’da korkutan deprem!

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 8:09 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 8:09

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 07:19'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 07:19'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
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