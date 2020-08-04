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Malatya'da deprem! En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

04 Ağustos 2020 Salı - 13:46 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 13:48

AFAD ve Kandilli'den gelen bilgilere göre Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pek çok kişi, Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle 'Deprem mi oldu?' sorusunu araştırıyor ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından kaydedilen son depremleri araştırıyor. Peki, En son deprem nerede oldu? İşte Kandilli ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler listesi...


Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Türkiye'nin doğusunda 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve çevresindeki illerde de hissedildi. Depremin şiddetini Kandilli 5,7 AFAD ise 5,2 olarak ölçtü. Peki, En son deprem nerede oldu? İşte Kandilli ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler listesi...
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat  12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem  meydana geldiğini açıkladı. 
 
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02  kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda Malatyalı ev ve iş  yerlerinden sokaklara çıktı.
 
Bu arada, deprem, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt, Kahramanmaraş,  Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.
 
Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli yaşanan  depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi. Geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri  mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok.  Çalışmalarımız sürüyor." dedi.
 
 
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
 
 
 
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
 
 
 
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA 
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" ifadelerini kullandı.
 
ELAZIĞ  VALİSİ ERKAYA YIRIK: "ŞU ANA KADAR BİZE ULAŞAN HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"
 
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Pütürge merkezli depreme  ilişkin, "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok." dedi. 
 
Vali Yırık, saat 12.37'de meydana gelen ve merkez üssü Malatya'nın  Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede AFAD ve jandarma  ekiplerince araştırma yapıldığını belirtti.
 
"Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok." diyen Yırık,  özellikle Sivrice ilçesinin Malatya sınırına yakın kırsal bölgelerinde  incelemenin sürdüğünü söyledi.
 

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