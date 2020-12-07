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Malatya'da askeri araç devrildi! 5 asker yaralandı

07 Aralık 2020 Pazartesi - 17:42 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 18:13

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Pütürge- Doğanyol ilçesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye aracı, görev bitiminde karakola dönüşe geçti. Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, devrildi. Kazada, 5 asker yaralandı.
 
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Malatya Doğanyol asker
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