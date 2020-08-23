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Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

23 Ağustos 2020 Pazar - 22:08 | Son Güncelleme : 23 08 2020 - 22:31

Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.56'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.0, merkez üssünü ise Pütürge ilçesine bağlı Başmezra Mahallesi olarak açıkladı.

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Malatya Kandilli Deprem
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