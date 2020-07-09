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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

09 Temmuz 2020 Perşembe - 0:15 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 0:27

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uluköy ve diğer ilçelerde de hissedildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 23.57'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.

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Malatya Uluköy deprem
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