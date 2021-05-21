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Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

21 Mayıs 2021 Cuma - 19:16 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 19:29

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı depremle ilgili olumsuz bir ihbarın bulunmadığını aktardı.


Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
 
ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA
 
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada ,"Malatya - Battalgazi’de saat 19:06’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili birimlerden an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Ekiplerin alanda tarama faaliyeti devam etmektedir. Geçmiş olsun Malatya." ifadelerini kullandı.

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