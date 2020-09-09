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Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

09 Eylül 2020 Çarşamba - 1:35 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 1:37

Dün öğle vakitlerinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelen Malatya'da artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor. Gelen bilgiye göre 01.20'de Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.


Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Depremin saati 01.20 olarak açıklanırken derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.
 
 

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