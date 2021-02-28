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Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

28 Şubat 2021 Pazar - 20:42 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 20:42

Malatya'nın Kale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Çevre illerde de hissedildi.


AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 20:22'de 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 9.67 km olarak açıklandı.
 
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

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