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Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

10 Eylül 2020 Perşembe - 23:53 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 23:53

Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD'da yer alan bilgilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 
Depremin saati 23.19 olarak açıklanırken derinliği 11.82 km olarak belirtildi.

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