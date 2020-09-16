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Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

16 Eylül 2020 Çarşamba - 0:18 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 0:18

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.


AFAD Malatya Pütürge'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin saati 23.57 olarak belirtilirken derinliği 7 km olarak açıklandı.

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