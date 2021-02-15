Makyajlanan Citroen C3 yaz sonu gelecek!

Satışa sunulduğu 2017 yılı sonundan bu yana 330.000 adet üretilen Citroen C3 Aircross yenilendi. Otomobil artırılmış kabin konforu, sürüş güvenliği ile sürüş konforunu destekleyen gelişmiş teknolojilerle donatıldı. Yeni Citroën C3 ve yeni Citroën C4 ile benzer, ancak daha heybetli bir görünüme sahip olan krom marka logosu LED farlara doğru genişliyor. LED farlar yüksek aydınlatma performansıyla daha fazla görüş ve güvenlik sağlamayı hedefliyor. Dış görünüm için birçok kişiselleştirme seçeneği bulunuyor. Haki Gri, Voltaik Mavi ve Kutup Beyazı olmak üzere üçü yeni olmak üzere yedi farklı gövde rengi seçeneği bulunuyor.

Otomatik vitesle gelecek

Katlanan ön yolcu koltuğu 2,40 metreye kadar uzunluğa sahip demonte mobilya setlerini veya spor ekipmanlarını taşıma olanağı sunuyor. Kızaklı koltukların sağladığı fonksiyonellikle 410 litre ile 520 litre arasında değişen bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1.289 litreye kadar çıkıyor.

Yeni Citroën C3 Aircross SUV PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlarla sunuluyor. Benzinli cephesinde PureTech 110 ve PureTech 130 motor seçenekleri, dizel cephesinde ise BlueHDi motor seçenekleri seçeneği de bulunuyor. Her iki motor seçeneğinde de otomatik ve manuel seçenekleri mevcut. Halen Türkiye’de satılan mevcut kasada ise fiyatlar 289.5 bin TL’den başlıyor.