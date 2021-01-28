Maksimum hijyen için doğru seçim; Dezenfektan Standı

Salgın hastalıkların gündemden düşmediği bu zamanlarda el hijyeninin sağlık açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladık. Bu bakımdan insan sağlığını umursayan tüm işletmeler ve iş yerleri el dezenfektanı standı bulundurmaya başladı.

Halihazırda gıda ile temas eden lokanta, bistro ve kafelerde sürekli bulundurulan ayaklı dezenfektan standı, bugün küçük, orta, büyük her işletmede karşımıza çıkıyor.

El Hijyeni için Dezenfektan Kullanmak Oldukça Önemli

Ellerimiz, dünya ile temas eden uzuvlarımızdır. Yediğimiz, içtiğimiz, yaptığımız her şey ellerimizin sayesindedir. Aynı zamanda ellerimiz, temiz tutmamız gereken bir parçamızdır. Son zamanlarda, el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlasak da maalesef sadece el yıkamanın hastalıklardan korunmak için yeterli olmadığını görmekteyiz.

El dezenfektanları %70 – 80 arası alkol içerdiği için tek başına dahi yeterli hijyeni sağlamaktadır. Özellikle ellerimizi bol su ve sabun ile yıkadıktan sonra uygulanan dezenfektan en iyi sonucu vermektedir. Elbette su ve sabunun olmadığı zamanlarda daha sık kullanılan dezenfektan, doğru bir biçimde kullanılmalıdır. Bu da ancak dezenfektan standı ile mümkündür.

Ayaklı dezenfektan standları hem kendi sağlığımız hem de çevre sağlığımız için önemlidir. Herkesin mecburi olarak dokunduğu dezenfektan kutuları el hijyenini istenilen ölçüde sağlayamamaktadır. Özellikle toplu taşıma, hastane ve kafelerde bulunan dezenfektan kutuları, temas sayısının çok olması nedeniyle tercih edilmemesi gereken bir sistemdir.

Ambalaj Store Farkı ile Temassız Dezenfektan Standı

Ayak basmalı dezenfektan standı, dezenfektana temas etmeden ellerimizi temizlememiz içindir. Standın en altında bulunan ve dezenfektan ile asla temas etmeyen pedal sayesinde hiçbir yere dokunmadan el hijyeni sağlanabilmektedir.

Ambalaj Store ayak basmalı dezenfektan standı,her yere kolayca sığacak ebatlara sahiptir. Pedalda bulunan kaymaz taban daha güvenli bir kullanım sunmaktadır. Metal malzemeden yapılan ayak basmalı dezenfektan standı, uzun ömürlüdür. Ayrıca dezenfektanın takılıp çıkarılması için özel aparatlar kullanılmıştır. Üzerinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “14 Kuralın” bulunduğu temassız dezenfektan standı, oldukça şık bir görüntüye sahiptir. Kafe, lokanta, restoran, hastane, sağlık ocağı, eğitim merkezi; kısaca tüm işletmelerde gönül rahatlığı ile kullanılabilir.

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