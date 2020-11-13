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Maklube sofrasında yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı!

AA |  13 Kasım 2020 Cuma - 18:09 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 18:09

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre yapılanmasında yakalanan 6 kişi ile bu şüphelilere yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele  Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin engellenmesine yönelik  yürüttüğü çalışmalar kapsamında örgütün, sözde Bahçelievler eyalet yapılanmasına  ait bir gaybubet evinde toplantılar yaptığını ve aranan örgüt üyelerini  sakladığını belirledi.
 
Tespitler doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, söz konusu  adrese düzenledikleri operasyonda, FETÖ'nün avukatlar imamı olan ve ByLock  kullanıcısı olduğu belirlenen ihraç öğretmen A.K., Erzincan akademisyenler imamı  olan ve Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden hakkında arama kaydı bulunan A.A.,  geçmiş dönemde örgütün öğrenci yurtlarından sorumlu olan ve İstanbul 12. Sulh  Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda aranan B.T. ile ByLock kullanıcısı olan ve  geçmiş dönemde örgüt üyeliğinden belirli süre tutuklanan K.Ç'nin de aralarında  bulunduğu 6 kişiyi maklube sofrasında gözaltına aldı.
 
Adreste yapılan aramalarda, 120 bin lira değerinde dolar ve avro ile  çok sayıda cep telefonu, SİM kart, hafıza kartı ve örgüt elebaşı Fetullah  Gülen'in yazdığı kitaplar ele geçirildi.
 
Operasyonun devamında ise gözaltındaki 6 şüpheliye yardım ve yataklık  ettiği tespit edilen 3 kişi, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Başakşehir'deki  evlerinde yakalandı.
 
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli,  çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İstanbul fetö gaybubet
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