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Makinenin altında kalan kişi feci şekilde can verdi

DHA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 0:13 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 0:13

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir çiftlikte traktörün çarptığı Ahmet Yıldız (65), araca bağlı yem kırma makinesenin altında kalarak hayatını kaybetti.


Kaza, ilçeye bağlı Mustafabeyli Mahallesindeki S.U.ya ait çiftlikte meydana geldi. R.A. yenitemindeki traktör, geri manevra yaptığı sırada Ahmet Yıldıza çarptı. Traktöre bağlı yem kırma makinesinin altında kalan Yıldız, çiftlik çalışanları tarafından çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Yıldız'ın hastaneye getirilirken yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardırden morga kaldırıldı.
 
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
 

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Adana Ceyhan çiftlik
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