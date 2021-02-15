Makinenin altında kalan kişi feci şekilde can verdi

Kaza, ilçeye bağlı Mustafabeyli Mahallesindeki S.U.ya ait çiftlikte meydana geldi. R.A. yenitemindeki traktör, geri manevra yaptığı sırada Ahmet Yıldıza çarptı. Traktöre bağlı yem kırma makinesinin altında kalan Yıldız, çiftlik çalışanları tarafından çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Yıldız'ın hastaneye getirilirken yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardırden morga kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.