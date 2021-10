Majezik yasaklandı mı, Majezik Duo neden kaldırıldı? Piyasadan toplatılan ilaç listesi, hangi ilaçlar toplatıldı?

Sağlık Bakanlığı kas ve eklem ağrıları için kullanılan bazı ilaçların piyasadan toplatılmasına karar verdi. Söz konusu gelişmenin ardından yaygın olarak kullanılan ilaçlar arasında hangilerinin olduğu merak ediliyor. Majezik yasaklandı mı? Majezik Duo neden kaldırıldı, toplatılan ilaçlar hangileri? İşte; Sağlık Bakanlığı toplatılan ilaçlar listesi!

MAJEZİK YASAKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik Duo’nun da bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Ekte yer alan listede isimleri belirtilen, tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği' ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Majezik ağrı kesici piyasada yer alırken Majezık duo topıkal jel, 30 g, Majezık duo topıkal jel, 50 g veMajezık duo topıkal sprey, 50 ml piyasadan kaldırıldı.

MAJEZİK NEDİR, NE İŞE YARAR?

Majezik mavi renge sahip iki yüzü çentikli bir ilaçtır. Oblong film kaplıdır. Çeşitli nedenlerden dolayı yaşanan ağrıları ortadan kaldırmak için kullanılan ilaçlardan biridir. Majezik her durumda kullanılmamalıdır.

Doktorun uygun gördüğü durumlar ise şu şekildedir:

Eklem iltihabının neden olduğu romatizmal hastalıklarda

Dejeneratif eklem hastalığında, kemik erimesi ağrıları gibi durumlarda

Omurlar arasında eklem sertleşmesi olduğunda

Omurların hareket yeteneği azaldığında

Eklem çevresindeki dokuların iltihabında

Yumuşak doku yaralanmalarında

Ameliyat sonrası görülen ağrılarda

İskelet sisteminde oluşan ağrılarda

Regl döneminde yaşanan ağrılarda kullanılması uygundur.

Majezik 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Majezik muadili olan ilaçlar ise Ansaid, Fiera, Flubi, Flubimak ve Flubord ilaçlarıdır.

TOPLATILAN İLAÇLAR HANGİLERİ?

DEKSİT 12,5 MG/ML + 2,5 MG/ML DERİYE UYGULANACAK SPREY, ÇÖZELTİ 50 M

DİKLOFLEX %1,16/%0,25 JEL, 50 GRAM

DİKLOFLEX %1,16/%0,25 JEL, 30 GRAM

DICLOMEC PLUS % 1,16 + % 0,25 JEL ,30 G

DICLOMEC PLUS % 1,16 + % 0,25 KREM, 50 G

ELEKTRA PLUS %1.25+%0.25 JEL,30G

ELEKTRA PLUS %1.25+%0.25 JEL,50G

FIXOLINE %0.25 KREM, 30 G

ETNA COMBO %1 / %0.25 JEL

LEODEX PLUS % 1.25 + % 0.25 JEL, 30 G

LEODEX PLUS % 1.25 + % 0.25 JEL, 60 G

MAJEZIK DUO TOPIKAL JEL, 30 G

MAJEZIK DUO TOPIKAL JEL, 50 G

MAJEZIK DUO TOPIKAL SPREY, 50 ML

MAXENT %1.25/%0.25 JEL, 30G

MAXENT %1.25/%0.25 JEL, 50G

MAXRELAX %0.25 MERHEM, 30 GR

MAXTHIO %0,25 MERHEM, 30 G

MERDEX DUO TOPIKAL JEL, 30 G

MERDEX DUO TOPIKAL JEL, 50 G

MERDEX DUO TOPİKAL SPREY, 50 ML

MUSCOFLEX DUO JEL 30g tüp/kutu

MUSCOFLEX % 0,25 30 GR KREM

MUSCOMED % 0,25 MERHEM ,1 TÜP

MUSCORIL % 0,25 MERHEM, 30 G

MUSFIXA %0,25 MERHEM ,30 G

NIMES COMBO %1 / %0.25 JEL, 50 G

RECOSIDE %0,25 MERHEM, 30 GR

REDEMUS %0.25 MERHEM (REDELAX), 30 GRAM

SEMPTAL DUO TOPIKAL JEL, 30 G

SEMPTAL DUO TOPIKAL JEL, 50 G

SEMPTAL DUO TOPIKAL SPREY, 50 ML

THİOSPA %0,25 MERHEM, 30 G

TIORELAX %0,25 MERHEM, 30 G

TİYOKAS %1,25/%0,25 JEL, 30 G

TİYOKAS %1,25/%0,25 JEL, 50 G

TYOFLEX %0,25 MERHEM, 30 G

VETEXINE COMBO JEL, 50 G

SARCOPHEN %1.25+0.25 JEL, 30 GRAM