06 Ağustos 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.432 1.27 EURO 10,1060 -0.01
USD 8,5360 0.19 ALTIN 494,580 0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mahmut Özer kimdir? Milli Eğitim Bakanlığına atanan Prof. Dr. Mahmut Özer kaç yaşında, nereli?

06 Ağustos 2021 Cuma - 1:50 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 1:50

Prof. Dr. Mahmut Özer, Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yerine gelen isim oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Mahmut Özer, Tokat'ta doğdu ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde eğitim gördü. İşte, Mahmut Özer hayatı...


Milli Eğitim Bakanlığı görevine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
MAHMUT ÖZER KİMDİR? 
 
5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

ETİKETLER

Mahmut Özer kimdir? Milli Eğitim Bakanlığı Prof. Dr. Mahmut Özer kaç yaşında Resmi Gazete Tokat Prof. Dr. Mahmut Özer Prof. Dr. Mahmut Özer nereli? Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.