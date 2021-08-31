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Mahmut Kırmızıgül ile Tara De Vries ilk kez görüntülendi!

31 Ağustos 2021 Salı - 10:01 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 10:01

Sibel Can, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül konsere Tara De Vries ile geldi.


Sibel Can, konserinin ikinci yarısında rap dünyasının sevilen ismi Murda ile birlikte “Aya” şarkısını söyledi. Sanatçı, klibi YouTube’da 200 milyona yakın izlenen şarkıda Murda’ya sesi ve dansıyla eşlik etti.
 
 
Murda, performansının sonunda “Karşınızda çok heyecanlandım” diyerek Sibel Can’ın önünde eğildi. Can da rap’çiye “Aya şarkısını sürekli dinliyorum. Bir sonraki çalışmamızda birlikte bir şeyler yapalım” dedi.
 
 
Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül konsere Tara De Vries ile geldi. Çift, ilk kez görüntülendi.
 
Haber: Hürriyet/Sayit Durmaz
 
 

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