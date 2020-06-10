Mahmut Çuhadar kimdir? Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar nereli?Adıyaman Valisi

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Mahmut Çuhadar Adıyaman Valisi olarak atandı. Mahmut Çuhadar’ın Adıyaman Valisi olarak atanmasının ardından Adıyamanlılar arama motorları üzerinden Mahmut Çuhadar hakkında araştırma yapmaya başladı. 10 Haziran 2020 Resmi Gazete yayımı ile Adıyaman Valiliğine atanan Mahmut Çuhadar, Aykut Pekmez'in görevini devraldı. Peki, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar kimdir? Mahmut Çuhadar nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte Mahmut Çuhadar biyografisi…

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 41 ilin valisi değişti. 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi olurken, 23 ilin valisi de yeni illere atandı. 8 ilçenin kaymakamı ise çeşitli illere vali olarak atandı. Adıyamanlılar, arama motorlarından Adıyaman Valisi olarak atanan Mahmut Çuhadar kimdir? sorusu soruyor. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar biyografi bilgisinin bu hafta içerisinde valilik tarafından yayımlanması bekleniyor.

Eski Adıyaman Valisi Aykut Pekmez kimdir?

1971 Yılında Bursa’nın Gemlik ilçesinde doğdu. Vali Aykut Pekmez Evli olup, bir kız çocuğu babasıdır. İlkokulu ve ortaokulu Gemlik’te tamamladı. 1988 yılında İstanbul Maliye Meslek Lisesinden, 1992 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi. 3 yılık kaymakam adaylığı dönemini başarıyla bitirdikten sonra

1997 yılında Bilecik İli Yenipazar ilçesinde ilk kaymakamlık görevine başladı. Daha sonra sırasıyla Muş-Korkut, Çanakkale- Bozcaada, Sivas-Zara, Manisa-Kırkağaç, Giresun-Görele ilçelerinde görev yapmıştır.

04 Eylül 2012 tarihinden itibaren Akçakoca Kaymakamı olarak görev yaptı.

2015 yılının Haziran ayında Vali yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı.

2016 yılında valiler kararnamesi ile Aksaray Valisi atanmıştır.

27.10.2018 Valiler kararnamesiyle Aksaray Valisi iken Adıyaman Valisi olmuştur.