Mahmut Celadet Gaydalı kimdir? HDP Bitlis Milletvekili Gaydalı’nın yaşı, memleketi, eğitimi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlıkların 2021 mali yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçe görüşmeleri devam ederken, toplantıyı takip eden HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi. Peki, Mahmut Celadet Gaydalı kimdir?

Dezenfeksiyon çalışması başlatıldı!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlıkların 2021 mali yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri devam ederken, toplantıyı takip eden HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi. Gaydalı, bunun üzerine salondan çıkarken, toplantıya da ara verildi. Maske takıp, fiziksel mesafe kuralına uygun olarak salonda oturan komisyon üyeleri ve görüşmeleri izleyen milletvekilleri, dışarı çıktı. Toplantının yapıldığı tören salonunda ise dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Çalışmanın ardından görüşmelere devam edilecek.

HDP'li Gaydalı'nın herhangi bir semptomu olmamasına rağmen tedbir amacıyla test yaptırdığı, sonucu pozitif çıkınca da evine gittiği, yanında oturan milletvekillerinin de tedbir amacıyla test yaptıracağı öğrenildi.

MAHMUT CELADET GAYDALI KİMDİR?

1951 yılında Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde doğdu. 1975 Lisans İnşaat Mühendisliği Orta Doğu Teknik üniversitesi Ankara İnşaat Yüksek Mühendisliğini bitirdi. 1977 yılında Yüksek Lisans (Master) için New Castle University İngiltere'ye gitti. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli şantiyelerde boru hatları, bina ve alt yapı inşaatlarında planlama, dizayn, kalite kontrol koordinasyonlarından sorumlu proje müdürlüğü görevi yaptı. 2004-2006 yıllarında İller Bankası Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler bölümünde Dünya Bankası kredili alt yapı projelerinde proje yönetim biriminde görev aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Gaydalı, iyi derecede Kürtçe ve İngilizce bilmektedir.