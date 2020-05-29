Mahkemelerin açılma tarihi - Duruşmalar ne zaman yapılacak? Adliyeler ne zaman açılıyor 2020?

Duruşmaların yapılacağı, adliyelerin ve mahkemelerin açılacağı tarihi merak ediliyordu. Adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşif tarihi belli oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yargısal faaliyetlerin nasıl yapılacağına ilişkin kararını mahkeme ve savcılıklara gönderdi. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı karar, bölge adliye ve idare mahkemeleri adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye mahkemeleri cumhuriyet başsavcılıklarına, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına ve cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi. Kararda, HSK Genel Kurulunun yargısal faaliyetlerde kesintiye neden olmama, vatandaşların sağlıklı bir ortamda hukuk hizmetlerini almalarını temin etme ve yeni normale dönüş eylem planı çerçevesinde alınacak tedbirler hakkında durum değerlendirmesi yapma amacıyla bugün olağanüstü gündemle toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme takvimine yönelik detayları paylaşmasının ardından, HSK da bugün HSK, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi. Ayrıca HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak.

HSK’NIN NORMALLEŞME PLANI

HSK Genel Kurulu yargıda normale dönüş eylem planını hazırladı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzasıyla yayımlanan kararlar şöyle:

Mahkemeler ne zaman açılıyor?

"Tutuklu, (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16 Haziran 2020'ye kadar ertelenmesine dair tedbir aynen uygulanacak.

*Bölge adliye mahkemeleri ve başsavcılıkları ile bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran 2020'den itibaren başlatılacak.

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi

*Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbir 1 Haziran 2020 itibarıyla sonlandırılacak.

*Adli yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşif dışındaki adli hizmetlerin durdurulması gibi bir durum söz konusu olmadığından, suç ve suçluyla mücadele işlemleri ile mahkemeler önünde dava ve iddia hakkının bir gereği olarak, adli hizmetlerin belirtilen istisnalar dışında gecikmeksizin yerine getirilmesi sağlanacak. Her bir mahkeme ve cumhuriyet başsavcılığının, dosyaların incelenmesi, notlanması, gerekçeli kararların yazılması, tarafların duruşmada hazır bulunmasına ihtiyaç duyulmayan dava ve işlerin neticelendirilmesi, iddianamenin kabulü ve tensip işlemlerinin icrası gibi yargısal faaliyetler ile duruşma ve keşif dışındaki diğer rutin işlemlerin sürdürülmesi hususunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekecek.

Hakim ve savcılara idari izin

*Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla 20 Temmuz 2020'ye kadar hakim ve cumhuriyet savcılarının yıllık izin talepleri karşılanmayacak.

*Daha önce Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13 Mart 2020 tarihli yazıları ile idari izinli sayılan şahısların kapsamı daraltıldığından, 1 Haziran'dan itibaren yalnızca 60 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hâkim ve cumhuriyet savcıları idari izinli sayılacak.

*İdari izinli sayılan hâkim ve cumhuriyet savcılarının baktığı mahkeme ve işler için mahallin şartları ve hakkaniyet ilkesi de gözetilerek komisyon başkanları ve cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hakim ve cumhuriyet savcısı belirlenecek.

*1 Haziran 2020 tarihinden sonra yargı hizmetleri icra edilirken Sağlık Bakanlığının belirlediği 'adli hizmetler yerine getirilirken uyulması gerekli tedbirler' talimatına ve Bilim Kurulunun bu doğrultudaki önerilerine riayet edilecek."