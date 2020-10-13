Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin verdiği hak ihlali kararının ardından Enis Berberoğlu 'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı sonrasında Enis Berberoğlu'na ilişkin yeniden yargılamaya yer olmadığına ilişkin kararına yönelik, "Yerel mahkeme, sarayın mahkemesidir. Niye şaşırıyorsunuz? Saraydan aldığı talimatın gereğini yapıyor. Ama bu ülkenin hukukun kırıntısı kaldıysa, biz de mücadelemizi yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'na, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından bir gazeteci, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin kararına yönelik görüşünü sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel mahkeme, sarayın mahkemesidir. Niye şaşırıyorsunuz? Saraydan aldığı talimatın gereğini yapıyor. Ama bu ülkenin hukukun kırıntısı kaldıysa, biz de mücadelemizi yapacağız." yanıtını verdi.