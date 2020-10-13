13 Ekim 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.176 -0.20 EURO 9,3270 -0.07
USD 7,9090 0.25 ALTIN 487,620 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

13 Ekim 2020 Salı - 15:27 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 15:45

14. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebini redetti.


İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin verdiği hak ihlali kararının  ardından Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.
 
KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı sonrasında Enis Berberoğlu'na ilişkin yeniden yargılamaya yer olmadığına ilişkin kararına yönelik, "Yerel mahkeme, sarayın mahkemesidir. Niye şaşırıyorsunuz? Saraydan aldığı talimatın gereğini yapıyor. Ama bu ülkenin hukukun kırıntısı kaldıysa, biz de mücadelemizi yapacağız." dedi. 
 
Kılıçdaroğlu'na, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından bir gazeteci, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin kararına yönelik görüşünü sordu.
 
Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel mahkeme, sarayın mahkemesidir. Niye şaşırıyorsunuz? Saraydan aldığı talimatın gereğini yapıyor. Ama bu ülkenin hukukun kırıntısı kaldıysa, biz de mücadelemizi yapacağız." yanıtını verdi.

ETİKETLER

Enis Berberoğlu Enis Berberoğlu karar Enis Berberoğlu mahkeme
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.