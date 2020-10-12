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Mahkemede ‘cinsel güç’ sorusuna şoke eden cevap!
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 76'sı tutuklu 226 sanık hakkında açılan davaya devam edildi.
Yayınlarda taktığı 300 bin TL'lik saatin hangi arkadaşına ait olduğunu hatırlamayan Oktar, 1 milyon 50 bin euro ödeyerek mason olduğu iddiasını reddederek, "Masonluk belgesi aldım. Para ödemedim" dedi. Mahkeme başkanı, aylık gelirini 3 bin TL olarak açıklayan Oktar'a, yılan derisinden ayakkabıları ve altın iplikli takım elbiseleri nasıl aldığını, Land Rover, Porsche marka araçlara nasıl bindiğini, Dragos'taki villanın kirasını nasıl ödediğini sordu. Oktar, tüm bunların parasını arkadaşlarının ödediğini söyledi.