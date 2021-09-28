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  • Mahkeme MESAM'ın 2018 yılı genel kurul kararlarını iptal etti! Arif Sağ, Sümer Ezgü, Orhan Gencebay, Coşkun Sabah, Suat Suna...

Mahkeme MESAM'ın 2018 yılı genel kurul kararlarını iptal etti! Arif Sağ, Sümer Ezgü, Orhan Gencebay, Coşkun Sabah, Suat Suna...

İSTANBUL (AA)  |  28 Eylül 2021 Salı - 15:40 | Son Güncelleme : 28 09 2021 - 15:40

Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliğinin (MESAM) 2018 yılında gerçekleştirilen 9. Olağanüstü Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak kararların iptaline hükmedildi.


İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesindeki 9. duruşmaya,  davacılar MESAM Genel Başkanı Recep Ergül ile Coşkun Sabah ve Suat Suna'nın da  aralarında bulunduğu 8 kişi katıldı. Feri müdahil Kültür ve Turizm Bakanlığı,  davalı yan feri müdahil MESAM ve müzisyen Arif Sağ'ı ise avukatları temsil etti.
 
Duruşmada söz alan davacı avukatlarından Ahu Denizli, dava  dilekçelerini tekrar ettiklerini belirterek, davanın kabulü ile genel kurul  kararının iptaline karar verilmesini istedi.
 
Davacılar Recep Ergül, Coşkun Sabah, Mustafa Özkent, Cengizhan Mutlu,  Suat Suna, Halil Gökkaya, Osman Nuri Özpekel ve Tuğba Kavak da davanın kabulünü  talep etti.
 
Davalı MESAM avukatlarının eski beyanlarını tekrar ederek takdiri  mahkemeye bıraktıkları duruşmada beyanı sorulan feri müdahil Arif Sağ'ın avukatı  Hüseyin Aslan, usul yönünden eksiklikler olduğunu ve davacıların bir kısmının  MESAM'ı temsil etmeleri nedeniyle menfaat çatışması yaşandığını öne sürdü.
 
İstanbul 2. Fikri Sınai Hukuk Mahkemesine açılan davada MESAM adına  Metin Çetinbaş ismiyle vekalet sunulduğunu ve usuli yönden yaptıkları itirazın  dikkate alınması gerektiğini söyleyen avukat Aslan, "Esas yönünden de davanın  reddini talep ediyoruz. Davacı asil kendi avukatını MESAM'a avukat olarak  atamıştır. Ayrıca Avukatlık Kanunu dikkate alınarak mahkemenizce resen Cumhuriyet  Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istiyoruz." dedi.
 
Diğer feri müdahil avukatlarının davanın reddini istediği duruşmada,  feri müdahil Kültür ve Turizm Bakanlığı avukatı Abdullah Ölmez ise davanın  kabulüne karar verilmesi talebinde bulundu.
 
Davalı avukatların usul yönünden itirazlarını reddeden mahkeme, son  sözler için süre verebileceğini belirtti. Taraflar ve avukatları ise yeni bir gün  tayin edilmesi yönünde taleplerinin olmadığı ve usul ekonomisi gözetilerek bu  celse sözlü yargılama yapılabileceğini ifade etti. Devam eden sözlü yargılamada  da aynı talepler dile getirildi.
 
Karar
Kararını açıklayan ve davayı kabul eden mahkeme, 31 Mayıs 2018 tarihli  MESAM 9. Olağanüstü ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak  kararların kesin hükümsüzlüğü gözetilerek iptaline karar verdi.
 
MESAM 16. Genel Kurulu'nun 30 Haziran 2021'de yapıldığı ve yeni  yönetim kurulunun seçilmiş olduğunun MESAM avukatlarınca 9 Ağustos 2021'de  sunulan yazıyla anlaşıldığını belirten mahkeme, mahkemece görev verilen geçici  yönetim kurulunun görevinin de sonlandığını ve bu yönde yeniden karar verilmesine  yer olmadığını da kararında belirtti.
 
Ne olmuştu?
MESAM'ın 31 Mayıs 2018 gerçekleştirilen ve müzisyen Sümer Ezgü'nün  divan başkanlığı yaptığı genel kurul, bir gün önce eski MESAM Başkanı Arif Sağ ve  ekibinin ihraç edilmesi nedeniyle gergin başlamıştı. Sümer Ezgü, ihraç edilen  Arif Sağ ve ekibinin MESAM'a dönmesi için oylama başlatmış, üyelerin yüzde 62'si,  Sağ ve ekibinin dönmesi yönünde oy kullanmıştı.
 
İhraç edilen üyelerin, genel kurul salonuna girmesi üzerine Kültür ve  Turizm Bakanlığı tarafından kayyum olarak atanan Coşkun Sabah başkanlığındaki  geçici kurul, sonuçlara itiraz ederek salonu terk etmişti. Recep Ergül ve Coşkun  Sabah'ın da aralarında bulunduğu bazı MESAM üyeleri, kurulun iptaline yönelik  dava açmıştı.
 
İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 4 Mart 2020'de  genel kurula kadar yönetim kurulu görev ve yetkilerine Murat Şenel Önaldı,  Sadettin Dayıoğlu ve Salih Turhan'ın atanmasına karar vermişti.

ETİKETLER

MESAM Arif Sağ Sümer Ezgü Orhan Gencebay Ali Rıza Binboğa Coşkun Sabah Suat Suna
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