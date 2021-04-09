Mahkeme Emre Aşık'ın Yağmur Aşık'a açtığı tazminat davasını reddetti!

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Emre Aşıkile Yağmur Aşık katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan eski futbolcunun avukatı, “Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.
'BOŞANMA SEBEBİ OLARAK FETÖ SUÇLAMASI BELİRTİLMİŞTİR'
Yağmur Aşık’ın avukatı şu açıklamayı yaptı:
“Tarafların boşanma davasının görüldüğü aile mahkemesindeki dosyasında Emre Aşık aynı suçlamalarda bulunarak tazminat talebinde bulunmuştur. Boşanma sebebi olarak FETÖ suçlaması belirtilmiştir. Talepleri aynıdır. Davanın reddine karar verilsin.”
Mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Emre Aşık’ın açtığı davayı reddetti.
Hürriyet/ Özge Eğrikar