Mahkeme buz kesti! "Farkında olmadan öldürmüşüm"

Mebluse Bozkurt ise kız kardeşinin eniştesi tarafından öldürülmeden önce darp edildiğini belgeleyen fotoğrafı mahkeme heyetine sundu. Bozkurt, "Sanık kardeşimi sürekli darp etmiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Son sözü sorulan Tolga Demirbozan'ın "Eşimi öldürme gibi kastım yoktur. Bana söylediği sözlerden dolayı olay bir anda gelişti. Farkında olmadan öldürmüşüm" sözleri üzerine öldürülen kadının annesi ve kız kardeşi sanığa tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti sanığa, 'eşi kasten öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Cezanın sanık üzerindeki olası etkilerini lehine takdir indirim sebebi olarak kabul eden mahkeme, cezayı ömür boyu hapse düşürdü.

Karar açıklandıktan öldürülen Zübeyde Demirbozan'ın kız kardeşi Mebluse Bozkurt, mahkeme heyetine dönerek, "Allah sizden razı olsun. Adalet yerini buldu" dedi.